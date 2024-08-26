Банки предупредили ЦБ и Минфин о рисках создания новых платежных игроков

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо ЦБ и Минфину России, а также председателю думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В нем совет заявляет, что создание института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые смогут проводить платежи наравне с кредитными организациями, несет определенные риски. Так, НСФР пишет, что не нашел потенциального спроса со стороны потребителей платежных услуг на новые сервисы.

«Собственно клиентский путь для потребителя фактически никак не изменится, а лишь усложнится и станет дороже вследствие появления новых регуляторных требований»,— говорится в письме (цитата по РБК). НСФР также считает, что получить выгоду от введения новых платежных игроков сможет лишь небольшое число новых компаний, включая неподнадзорные ЦБ. Совет считает, что такие кампании смогут воспользоваться ослабленными регуляторными требованиями, забирая созданную существующими игроками рынка «клиентскую ценность».

НСФР видит риски в появлении посредников между кредитной организацией и ее клиентом. Также совет заявляет об угрозах кибербезопасности и рисках мошенничества и отмывания денег. Представитель ЦБ подтвердил РБК получение письма. В Центробанке также напомнили, что ранее большинство участников рынка поддержали инициативу. Получение письма НСФР также подтвердил господин Аксаков. Он заявил, что решение будет принято по результатам дискуссии.

Закон о небанковских поставщиках платежных услуг, работа над которым идет с 2022 года, в июле был внесен в Госдуму. К закону изначально предъявляли претензии как банкиры, так и представители торгового бизнеса.

Подробнее об этом — в материале «Шире круг поставщиков услуг».