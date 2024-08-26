Сочинца осудили на 6 лет за покушение на убийство из-за конфликта

Суд в Сочи приговорил 31-летнего местного жителя к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за попытку убийства своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Осужденный, испытывая личную неприязнь к своему знакомому, вооружился острым колюще-режущим предметом и нанес потерпевшему не менее шести ударов в область грудной клетки и не менее двух в область живота. Однако преступные действия пресекла сожительница пострадавшего.

Учитывая все обстоятельства дела и согласившись с позицией обвинения, суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемому назначили шесть лет заключения в колонии строгого режима.

Мария Удовик