Пострадавший в массовой драке в Феодосии боксер Двали перенес операцию на глазу

Чемпиону России по боксу Дмитрию Двали, который пострадал в недавней массовой драке в Феодосии, прооперировали поврежденный глаз. Операция длилась около четырех часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По словам источника ТАСС в семье боксера, сохранение поврежденного глаза Двали все еще находится под вопросом. Сначала боксер должен восстановиться после операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва» Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Драка произошла 28 июля. Дмитрий Двали и его тренер во время пробежки увидели, что на набережной толпа мужчин избивает подростка. Двали с тренером вступились за него. В драке боксер получил перелом орбитальной кости, его наставник — перелом руки. По словам Дмитрия Двали, он ослеп на один глаз. По факту произошедшего было возбуждено дело о хулиганстве. Однако позднее его переквалифицировали в покушение на убийство. Всего по делу арестованы девять человек, они пробудут в СИЗО до 29 сентября.

Подробнее — в материале «За боксера по всей строгости».

Евгений Белоусов