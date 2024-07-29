Число госпитализированных с места схода поезда Казань — Адлер увеличилось до 30

С места ДТП с поездом Казань — Адлер в Волгоградской области госпитализировали уже 30 человек. Из них 15 взрослых и столько же детей, пишет ТАСС со ссылкой на больницу Котельниковского района.

«Предварительно, к нам поступили 30 человек, 15 взрослых и 15 детей. Все поступили пока в относительно удовлетворительном состоянии, средней степени тяжести. Тяжелых пациентов пока не было»,— следует из ответа в ЦРБ.

Агентство со ссылкой на федеральный минздрав также сообщило, что глава ведомства Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при сходе вагонов. Ранее сообщалось, что более 100 человек в результате происшествия получили ушибы и ссадины.

В Минэкономразвития предупредили, что из-за аварии могут задержаться поезда, следующие в Краснодарский край, Крым и другие регионы. На месте происшествия приостановлено движение составов.

Вячеслав Рыжков

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