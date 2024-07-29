РЖД: водитель грузовика, столкнувшегося с поездом Казань — Адлер, нарушил ПДД

В РЖД заявили, что водитель грузовика, который днем 29 июля столкнулся с поездом Казань — Адлер в Волгоградской области, грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

«Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч»,— заявили в компании.

Сейчас работники поездной бригады помогают пострадавшим в результате происшествия пассажирам. В РЖД отметили также, что в месте аварии железная дорога хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика госпитализирован. Информация о других пострадавших разнится. В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что госпитализированы пятеро человек, в том числе ребенок. Ряд Telegram-каналов сообщает о более чем 100 пострадавших. Всего в поезде ехали свыше 800 человек. О погибших не сообщается.

Вячеслав Рыжков

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