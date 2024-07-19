В Курской области в результате атаки по монастырю погиб человек

В приграничном селе Горналь Суджанского района Курской области украинский дрон атаковал территорию местного монастыря. Врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате погиб мирный житель. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Монастырь в Суджанском районе не первый раз подвергается атакам со стороны Украины. В августе прошлого года на его территории упал дрон. Тогда легкие ранения получил ребенок.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью 11 украинских беспилотников. Обломки нескольких БПЛА упали в областном центре. На улице Дружининской ранения и ожоги получили два человека.

Вчера, 18 июля, со стороны Украины были атакованы четыре района Курской области. Никто из мирных жителей не пострадал. В Кореневском районе загорелось поле. Огонь потушили работники сельхозпредприятия.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж