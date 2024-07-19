В Курске два человека пострадали при атаке БПЛА

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о двух пострадавших в результате атаки беспилотников на Курск. Пострадавшие получили ранения и ожоги. Ранее Минобороны сообщало, что над Курской областью в ночь на 19 июля было сбито 11 БПЛА.

Согласно сообщению губернатора, обломки сбитых беспилотников упали на несколько улиц Курска. Два мирных жителя пострадали при падении обломков на улице Дружининской. Медицинская помощь им была оказана на месте.

По данным Минобороны, в ночь на 19 июля было сбито 19 беспилотников, из них 11 — над Курской областью, три — над Белгородской областью, пять — над Крымом и Черным морем. На протяжении ночи Алексей Смирнов сообщал об уничтожении БПЛА над регионом, но не приводил информацию о пострадавших и погибших.