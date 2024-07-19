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Коммерсантъ FM
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Экстренно севший в Красноярске самолет пока не вылетел в Сан-Франциско

Прилет резервного борта Air India в Красноярск, где накануне экстренно сел самолет авиакомпании, ожидается в 16:15 по местному времени (12:15 мск). Об этом сообщила пресс-служба городского международного аэропорта.

Пассажиров рейса разместили в зале вылетов международных воздушных линий, им доступны еда и напитки. «Air India решает вопрос с российскими пограничными и таможенными службами по условиям нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске»,— говорится в пресс-релизе.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India выполнял рейс по маршруту Дели—Сан-Франциско. Вчера, 18 июля, лайнер экстренно приземлился в Красноярске из-за подозрения на пожар в багажном отсеке. После приземления огня или задымления не выявили. На борту было 225 пассажиров и 19 членов экипажа, никому медицинская помощь не понадобилась.

Лаура Кеффер

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