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Коммерсантъ FM
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обновлено 04:35

Air India направит самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса

Пассажирам севшего в Красноярске самолета Air India помощь не потребовалась

Air India работает над вывозом пассажиров своего самолета, совершившего экстренную посадку в Красноярске. Авиакомпания пообещала направить в город резервный лайнер.

«Поскольку у Air India нет собственного персонала в Красноярске, мы привлекли стороннюю службу поддержки для оказания необходимой помощи пассажирам. Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами, и мы организуем резервный рейс в Красноярск»,— сказано в пресс-релизе компании в соцсети X.

На борту находились 225 пассажиров и 19 членов экипажа. Пассажирам медицинская помощь не потребовалась, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

Вчера, 18 июля, вечером самолет Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, экстренно сел в Красноярске. Причиной было подозрение на пожар в багажном отсеке лайнера, но по итогам проверки признаков огня или задымления не нашли.

В 2023 году самолет Air India, выполнявший аналогичный маршрут, экстренно сел в Магадане из-за проблем с двигателем. Пассажиры возобновили путешествие спустя два дня.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Индийцев занесло на Колыму».

Лаура Кеффер

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