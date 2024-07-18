Рублев проиграл аргентинцу Тиранте во втором круге турнира АТР в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча продлилась 2 часа 24 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 в пользу аргентинского теннисиста.

Во время матча, который прошел в шведском Бостаде, россиянин два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету аргентинца — пять подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех. В четвертьфинале Тьяго Агустин Тиранте сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны, который в первом круге турнира одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным.

Андрей Рублев — восьмая ракетка мира, ему 26 лет. На счету российского спортсмена 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде, две из которых он одержал в нынешнем сезоне. Тьяго Агустину Тиранте 23 года, он занимает 121-е место в мировом рейтинге. В активе аргентинца нет титулов ATP.

Подробнее о других матчах Рублева — в материале «Ъ» «Танго и смэш».