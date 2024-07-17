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Три человека пострадали при атаках БПЛА в Курской области

В результате атак беспилотников ВСУ на село Новоивановка Суджанского района Курской области пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранения получили водитель грузовика и два сотрудника сельхозпредприятия. Они доставлены в Суджанскую райбольницу.

Ночью с украинского коптера сбросили взрывное устройство на пожарную часть в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате дежурный спасатель получил ранение. Его доставили в Глушковскую райбольницу, где пациенту оказали первую помощь.

Со стороны Украины 16 июля были атакованы 19 населенных пунктов в четырех районах Курской области. В результате пострадали три человека, повреждения были выявлены в пяти населенных пунктах.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 июля

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Алина Морозова

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