Спасатель пострадал при атаке пожарной части в курском Теткино с БПЛА

Ночью с украинского коптера сбросили взрывное устройство на пожарную часть в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате дежурный спасатель получил ранение. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Спасателя доставили в Глушковскую райбольницу, где ему оказали первую помощь.

Также в результате атаки коптера повреждения получили служебный грузовой и личный автомобили.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Воронежской областью и один над Белгородской. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пока не прокомментировал атаку. Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию оборонного ведомства и добавил, что последствий на земле нет.

Алина Морозова

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