В курском селе Новоивановка ранены еще два человека в результате атаки ВСУ
Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили в селе Новоивановка Суджанского района. В результате ранения получили два водителя, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшие направлены в Курскую областную больницу. Транспортные средства серьезно повреждены. «Обязательно окажем собственникам необходимую помощь»,— добавил господин Смирнов.
Ранее 17 июля в результате атак ВСУ пострадали шесть человек. В Теткино Глушковского района утро был ранен дежурный спасатель при сбросе взрывного устройства на местную пожарную часть. Три человека пострадали при атаках БПЛА в Новоивановке, еще один там же ранен при сбросе взрывного устройства. Пострадавшая также есть из-за атаки дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района.