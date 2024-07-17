Еще два мирных жителя пострадали при атаках дронов в Курской области

В результате атак двух беспилотников в Курской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Во время атаки дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района была ранена женщина. Ее доставили в Курскую областную больницу.

В селе Новоивановка Суджанского района с украинского коптера сбросили взрывное устройство на легковой автомобиль. Водитель получил ранения. Ему была оказана медицинская помощь на месте.

Сегодня в результате атак беспилотников на село Новоивановка Суджанского района были ранены три человека. Также спасатель пострадал при атаке пожарной части в поселке Теткино.

Алина Морозова

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