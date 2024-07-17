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обновлено 22:44

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 июля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

22:44. Со стороны Украины были атакованы еще семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации губернатора Вячеслав Гладкова, пострадавших нет. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор повреждены частное домовладение и два легковых автомобиля, в хутора Михайловка — комбайн. В Грайворонском горокруге в селе Козинка разрушения зафиксированы в частном доме, в селе Мокрая Орловка — стройматериалы на территории частного домовладения, В селе Новостроевка-Первая сгорел автомобиль. В Шебекинском горокруге в селах Вознесеновка поврежден частный дом, в селе Муром еще один полностью разрушен.

21:57. ВСУ 17 июля атаковали11 населенных пунктов в четырех районах Курской области, сообщил врио губернатор Алексей Смирнов. В результате ранения получили восемь мирных жителей. Повреждения выявлены в трех районах.

21:39. Отбой опасности атаки беспилотников в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

21:26. ВСУ обстреляли город Шебекино, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали три человека: двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки направлены в областную клиническую больницу, третий с ранением плеча — в больницу №2 Белгорода. Повреждения выявлены в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, нескольких автомобилях, линия электро- и газоснабжения.

20:15. Еще двое водителей ранены в курском селе Новоивановка, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, украинские коптеры атаковали грузовой и легковой автомобили. Водители госпитализируются в Курскую областную больницу, транспортные средства серьезно повреждены.

19:50. В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

19:41. РСЧС сообщила об обстреле белгородского города Шебекино.

18:34. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел полигон Погоново в Воронежской области. Также он провел совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками. Об этом сообщило РИА «Воронеж».

18:30. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

18:24. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

18:07. В результате атак двух беспилотников в Курской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

17:14. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 16:00 17 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

17:07. В результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:54. В рамках реализации инфраструктурного проекта воронежские строители приступили к капитальному ремонту школьного стадиона для общеобразовательной школы №4 в селе Нащеретово Белокуракинского района ЛНР. Об этом сообщили в воронежском минстрое.

15:31. Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Валуйском городском округе в селе Борки дрон-камикадзе атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна. В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения. Временно без газа жители сел Новопетровка и Карабаново, а также хутора Бабка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждены кровля и фасад частного дома. В селе Безымено после четырех атак беспилотников загорелся частный дом и были повреждены два частных дома. Возгорание было оперативно ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

15:06. FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе хутора Церковный в Белгородском районе Белгородской области. В результате погибла семейная пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

15:01. С 15:00 до 18:00 на полигоне в Яковлевском городском округе Белгородской области будут проходить плановые работы. Об этом сообщили в администрации горокруга.

14:48. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 13:35 17 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:23. РСЧС: ведется обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области.

13:39. В Тамбове на Воздвиженском кладбище открыли бюст погибшего Героя России, участника СВО с позывным «Ташкент», полковника Дениса Иванова. Он изготовлен известным российским скульптором Салаватом Щербаковым.Об этом сообщили в правительстве региона.

12:29. Опасность атаки БПЛА объявлена в селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области — РСЧС.

11:46. За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 76 боеприпасов и 29 беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали четыре человека, разрушения получили 38 жилых помещений и 15 автомобилей, повреждены линии электроснабжения. Наиболее серьезные последствия от ударов ВСУ — в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:05. Украинские коптеры обстреляли грузовой автомобиль в селе Новоивановка Суджанского района Курской области. В результате водитель получил ранения. В этом же населенном пункте после атаки дронов пострадали двое работников сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

10:39. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 9:15 17 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

10:18. Прихожане Казанского храма поселка Стрелецкий Орловского округа Орловской области собрали гуманитарный груз для участников СВО. В зону боевых действий отправили медицинские принадлежности для инфузионной терапии (560 капельниц, 1,2 тыс. шприцов), 17 упаковок питьевой воды, средства личной гигиены, кофе и чай, а также 10 кг меда. Об этом сообщили в правительстве региона.

8:03. В течение ночи дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Воронежской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию оборонного ведомства и добавил, что последствий на земле нет.

7:33. Ночью с украинского коптера сбросили взрывное устройство на пожарную часть в поселке Теткино Глушковского района Курской области. В результате дежурный спасатель получил ранение. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 июля

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