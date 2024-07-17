Без газа остались три населенных пункта Белгородской области после атаки БПЛА

После атаки беспилотников ВСУ временно без газа остались жители сел Новопетровка и Карабаново, а также хутора Бабка Валуйского горокруга Белгородской области. К этому привело повреждение линии газоснабжения в селе Новопетровка из-за сброса взрывного устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском городском округе в селе Борки дрон-камикадзе также атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна. В Грайворонском горокруге в селе Козинка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждены кровля и фасад одного частного дома. В селе Безымено после четырех атак беспилотников загорелся один частный дом и повреждены еще два. Возгорание было оперативно ликвидировано.

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

В течение 17 июля ВСУ атаковали Белгородскую область несколько раз. В результате погибла семейная пара — сотрудники ГК «Агро-Белогорье».

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Жанна Бакаева

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