Мирный житель был ранен при обстреле белгородского села Новая Таволжанка
В результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина получил осколочное ранение шеи. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу.
Также в семи частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, надворные постройки и заборы. Осколками посечены четыре автомобиля. В результате прямых попаданий снарядов уничтожены автомобиль и гараж. Также в частном домовладении загорелся строительный вагончик — его потушили спасатели.
Сегодня при обстреле автомобиля под Белгородом погибла семейная пара, работавшая в ГК «Агро-Белогорье».