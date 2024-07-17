Мирный житель был ранен при обстреле белгородского села Новая Таволжанка

В результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил осколочное ранение шеи. Бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу.

Также в семи частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, надворные постройки и заборы. Осколками посечены четыре автомобиля. В результате прямых попаданий снарядов уничтожены автомобиль и гараж. Также в частном домовладении загорелся строительный вагончик — его потушили спасатели.

Сегодня при обстреле автомобиля под Белгородом погибла семейная пара, работавшая в ГК «Агро-Белогорье».

Алина Морозова

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