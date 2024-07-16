Песков прокомментировал роль Трампа как посредника по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал преждевременными сообщения о том, что Дональд Трамп в случае его переизбрания мог бы стать посредником в мирных переговорах России и Украины. По его словам, Россия исходит из «существующих реалий, в которых нынешняя администрация США по-прежнему настаивает на продолжении конфликта».

«Сейчас много рассуждений и спекуляций по поводу того, кто и на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это (Дональд Трамп.— "Ъ") кандидат в президенты США. Давайте подождем исхода выборов, американские избиратели сами определятся со своим будущим»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Вчера, 15 июля, издание Bild, ссылаясь на текст письма венгерского премьера Виктора Орбана к главе Евросовета Шарлю Мишелю, передавало, что Дональд Трамп, по мнению господина Орбана, может стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине после победы на выборах президента США. Согласно утверждению премьера Венгрии, у экс-президента США «есть подробные и обоснованные планы на этот счет».

В начала июля Виктор Орбан совершил визит на Украину, в Россию и Китай в рамках миротворческой миссии. Он провел переговоры с лидерами этих стран, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом. Сформированные по итогам встреч рекомендации Венгрии подразумевают, что посредниками в переговорах Украины и России могут стать США, ЕС, Китай и Турция. Виктор Орбан выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения конфликта.

Подробнее о последствиях визита Виктора Орбана в Москву — в материале «Ъ» «Венгрии показали "желтую карточку"».

Ольга Семеновых