Сбербанк откроет Воронежской области две кредитные линии на 5,5 млрд рублей

Департамент финансов Воронежской области выбрал Сбербанк подрядчиком для открытия региону двух кредитных линий суммарным лимитом 5,5 млрд руб. (по 2,75 млрд руб. каждая). Информация об этом была размещена на портале госзакупок. Компания была единственным участником обоих аукционов, она не стала корректировать начальные цены контрактов, каждая из которых равнялась 590,9 млн руб.

Срок действия кредитных линий составит 730 дней с даты заключения контракта. Процентная ставка заявлена как плавающая. Она будет рассчитываться путем сложения ключевой ставки Центробанка и фиксированной надбавки, которая определяется в ходе торгов.

В этом году Сбербанк уже получил право открыть две кредитные линии мэрии Воронежа с общим лимитом 2 млрд руб. и две — Курску на 608,3 млн руб. в сумме. Также он победил в четырех торгах из пяти на открытие кредитных линий Тамбову с совокупным лимитом 905,4 млн руб. Одну из них Сбербанк уступил «Тамбовкредитпромбанку».

Как закредитованность жителей макрорегиона изменилась в первом полугодии 2023 года — в публикации «Ъ-Черноземье» «Родина в долгу».

Алина Морозова

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