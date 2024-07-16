Песков: Россия озабочена насилием в ходе предвыборной кампании в США

Насилие на внутриполитической арене перед президентскими выборами в США вызывает озабоченность всего мира, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждает, что американские власти тратят «бешеные деньги» на оборону.

«США — страна с крупнейшей экономикой мира, самая мощная страна в военном плане, которая тратит бешеные деньги на министерство обороны, больше, чем другие страны вместе взятые. Когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России»,— сказал представитель Кремля каналу «Звезда».

13 июля было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо политика, других ранений он не получил. Погиб один из участников мероприятия, двое пострадали. Стрелок был убит на месте. Вчера, 15 июля, господина Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».

Лаура Кеффер