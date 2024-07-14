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Коммерсантъ FM
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Атаки на кандидатов в президенты США

Покушение на Теодора Рузвельта

14 октября 1912 года, менее чем за месяц до президентских выборов, во время выступления перед избирателями в Милуоки (штат Висконсин) кандидат от Прогрессивной партии Теодор Рузвельт получил огнестрельное ранение. Пуля прошла сквозь футляр для очков и 50-страничную рукопись с речью, после чего попала в грудь, не пробив легкое. Рузвельт закончил речь с ранением и до конца жизни носил пулю в груди, так как ее было опаснее извлечь, чем оставить. Стрелявший в президента бывший трактирщик Джон Шрэнк был признан невменяемым и помещен в психбольницу: он заявлял, что застрелить Рузвельта ему приказал призрак убитого в 1901 году 25-го президента США Уильяма Маккинли.

После покушения другие кандидаты в президенты — Уильям Тафт и Вудро Вильсон — приостановили свои кампании до выздоровления Рузвельта. Между тем последний продолжил избирательную кампанию, заявив в одном из интервью, что он «здоров, как лось». Фраза стала одним из его предвыборных лозунгов. На выборах 1912 года Теодор Рузвельт занял второе место с 27,4% голосов, уступив кандидату от демократов Вудро Вильсону (41,8%). Проигрыш Рузвельта вместе с плохими результатами на местных выборах привел к упадку Прогрессивной партии и уходу из нее многих видных политиков.

Покушение на Роберта Кеннеди

5 июня 1968 года, за пять месяцев до президентских выборов, в Лос-Анджелесе в отеле Ambassador был смертельно ранен кандидат от Демократической партии и сенатор Роберт Кеннеди. В тот день он одержал победу на праймериз и после объявления результатов решил срезать путь на пресс-конференцию через кухонные помещения отеля — там в него несколько раз выстрелил из револьвера палестинец Серхан Бишара Серхан. Роберт Кеннеди умер на следующий день. Стрелявший был задержан на месте. Во время суда он сделал заявление, что готовился к убийству несколько лет, однако позже отказался от своих слов и заявил, что ничего не помнит. Суд приговорил Серхана к смертной казни, которая потом была заменена на пожизненное заключение. Преступник до сих пор находится за решеткой. Как и в случае с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, убийство его брата породило множество теорий заговора.

На выборах 1968 года победу одержал республиканец Ричард Никсон. Роберт Кеннеди — отец Роберта Кеннеди-младшего, который участвует в президентских выборах 2024 года в качестве независимого кандидата.

Покушение на Джорджа Уоллеса

15 мая 1972 года, почти за полгода до выборов президента США, во время выступления в торговом центре в городе Лорел кандидат от Демократической партии Джордж Уоллес получил пять огнестрельных ранений: в живот и грудь. Одна из пуль пробила позвоночник, в результате чего Уоллес остался парализован ниже пояса. Стрелявший Артур Бремер, как позже выяснило следствие, совершил преступление не по политическим мотивам, а из желания прославиться. Преступник получил 63 года тюрьмы и вышел по УДО в 2007 году.

Из-за последствий ранения Джордж Уоллес не смог продолжить избирательную кампанию. Политик вернулся к исполнению обязанностей губернатора Алабамы, которые он с перерывами исполнял с 1963 по 1987 год. На выборах 1972 года победу одержал республиканец Ричард Никсон, баллотировавшийся на второй срок.

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