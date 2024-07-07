Главные новости за неделю 1–7 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Анапе возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре. Среди погибших один ребенок. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В региональной прокуратуре сообщают, что пожар произошел на территории конюшни.

Глава регионального Следкома Андрей Маслов поручил выяснить обстоятельства массовой драки с участием иностранцев, которая произошла во дворе многоквартирного дома на улице Лавочкина в Краснодаре.

В столице Адыгеи устраняют последствия ураганного ветра и ливня, которые обрушились на регион накануне, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Аномально высокие температуры могут быть зафиксированы в начале рабочей недели в ряде российских регионов, включая Краснодарский край. Столбики термометров покажут +39...+41°C.

На территории Ейского, Павловского и Ленинградского районов в ночь на 6 июля были сбиты беспилотники. Местные власти заявили о пожарах на нефтебазах и повреждении вышки сотовой связи.

В Краснодаре сотрудница краснодарского хлебозавода взяла в заложники своих коллег и заставила их выпить неизвестные таблетки, от которых женщины скончались.

В ночь на 5 июля несколько беспилотников были сбиты в небе над Приморско-Ахтарском. Во время отражения атаки повреждения получил трехэтажный жилой дом и еще несколько гражданских объектов. Пострадали более десяти мирных жителей. Позже шестилетняя девочка скончалась в больнице от осколочного ранения.

В Красной Поляне (Сочи) на жительницу Ростовской области упала глыба льда, в результате чего девушка погибла.

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о доведении до самоубийства 23-летней сотрудницы полиции в Сочи.

По оценке властей Новороссийска, в результате атаки безэкипажных катеров, которая в ночь на 3 июля произошла в Цемесской бухте, были повреждены пять квартир и два офисных помещения.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене и подготовке теракта.

Новороссийск в ночь на 3 июля подвергся атаке безэкипажных катеров ВСУ. Звук сирены местные жители услышали около 2:40.

В Краснодаре суд признал виновной во взяточничестве и приговорил к длительному лишению свободы Марину Балаеву, экс-начальника отдела надзора за питанием населения краевого управления Роспотребнадзора.

Суд утвердил порядок реализации активов члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза, который сейчас проходит процедуру банкротства. Его бизнес и имущество собираются выставить на торги за 2,5 млрд руб.

В Севастополе в результате ракетного удара вечером 1 июля произошли локальные пожары, оказались повреждены несколько автомобилей, а также были выбиты окна в частном доме.

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