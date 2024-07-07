Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару на Кубани

Аномально высокие температуры могут быть зафиксированы в начале рабочей недели в ряде российских регионов, включая Краснодарский край. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Рекорды также прогнозируются в Ростовской, Астраханской, Волгоградской и Иркутской областях, Ставропольском крае, а также на юге Амурской области, в Бурятии, Забайкалье и Якутии.

На Кубани, по прогнозу господина Вильфанда, столбики термометров покажут +39...+41°C. В Ростовской области и Ставропольском крае наряду с рекордной жарой ожидают грозовые дожди и шквалистый ветер.

Ранее Главное управление МЧС России по Кубани предупредило о высокой пожароопасности в регионе. Ведомство напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В частности, в лесу не использовать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а костер разводить исключительно на открытых площадках.

Наталья Решетняк

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