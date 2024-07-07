В Майкопе восстанавливают энергоснабжение после урагана

В столице Адыгеи устраняют последствия ураганного ветра и ливня, которые обрушились на регион накануне, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. В городе зафиксированы случаи падения деревьев и локального нарушения электроснабжения. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

«По данным Майкопской ТЭЦ, в настоящее время ведется устранение шести обрывов линий электропередачи и 15 коротких замыканий на трансформаторных подстанциях»,— написал господин Кумпилов.

Городские службы и подрядные организации осуществляют уборку упавших деревьев.

Наталья Решетняк

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