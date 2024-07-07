В Анапе возбудили уголовное дело из-за пожара на конюшне с тремя погибшими

В Анапе возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в селе Сукко. Среди погибших один ребенок. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как отмечают в пресс-службе краевого управления СКР, пожар произошел в жилом вагончике на улице Утришской. При тушении возгорания внутри были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. «По предварительным данным, причиной возгорания могло явиться короткое замыкание»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских, пожарно-технической экспертиз. Расследование дела находится на контроле руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

В региональной прокуратуре сообщают, что пожар произошел на территории конюшни, где работали погибшие, однако трудовые отношения надлежащим образом с ними оформлены не были. Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания.

Наталья Решетняк

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