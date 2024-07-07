СКР выясняет обстоятельства массовой драки на детской площадке в Краснодаре

Глава регионального Следкома Андрей Маслов поручил выяснить обстоятельства массовой драки, которая произошла во дворе многоквартирного дома на улице Лавочкина в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в ходе проверки следователи должны проверить доводы, изложенные в публикациях соцмедиа.

Речь идет о конфликте, который, по данным Telegram-каналов, произошел из-за того, что иностранные граждане, которые трудятся в Краснодаре, занимались спортом на дворовой площадке и якобы не пускали на нее детей, проживающих в доме. Это не понравилось местным жителям, которые решили разобраться в ситуации с помощью физической силы.

Ранее в краснодарской полиции сообщили, что с заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало соответствующих уведомлений из городских больниц.

Наталья Решетняк

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