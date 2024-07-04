В Новом Уренгое простятся с погибшим в ходе СВО бойцом Александром Русских

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине Александром Русских. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким»,— сказано в сообщении. Прощание пройдет в пятницу, 5 июля. Церемония начнется в 12:00 в ритуальном зале (проезд Буровиков, 4). Похоронен Александр Русских будет в Новом Уренгое.

Напомним, ранее уроженец села Находка Тазовского района ЯНАО Владимир Яптунай погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Полина Хабарова

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