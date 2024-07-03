На СВО погиб командир мотострелкового отделения из Тазовского района ЯНАО

Уроженец с. Находка Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Владимир Яптунай погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тазовского района Владимир Югай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зоне СВО погиб командир мотострелкового отделения из Тазовского района ЯНАО

Фото: telegram-канал Владимира Югая В зоне СВО погиб командир мотострелкового отделения из Тазовского района ЯНАО

Фото: telegram-канал Владимира Югая

По словам господина Югая, Владимир Яптунай окончил в районном центре Тазовскую школу-интернат. «Он служил командиром мотострелкового отделения, с честью исполнил свой воинский долг и погиб, защищая Родину, во время специальной военной операции. Вечная память Герою»,— написал Владимир Югай. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание состоялось сегодня, 3 июля, в Сельском доме культуры с. Находки.

Анастасия Таначева

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