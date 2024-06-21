ИИ вас вылечим

Алгоритмы могут помочь психотерапевтам эффективнее взаимодействовать с пациентами и быстрее распознавать изменения в их состоянии. А чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ), возможно, даже частично заменят общение со специалистом. «Ъ-Review» поговорил с экспертами о том, как ИИ способен изменить психотерапию в ближайшие годы и каких рисков применения алгоритмов в этой сфере стоит опасаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Сбор данных и диагностика заболеваний

Психотерапевты по всему миру и их пациенты уже начали применять технологии на базе искусственного интеллекта. ИИ анализирует речь и множество других параметров, чтобы диагностировать психические заболевания. В США, например, разработали технологию Storyline — это приложение для смартфона, которое собирает данные о пациентах и отслеживает их психологическое состояние. В приложении пациенты отвечают на вопросы и записывают видеоответы, ИИ выявляет в видео более 20 тыс. различных характеристик, таких как кровоток, выражение лица, выбор слов, структура предложений, тон голоса или микротреморы в голосе.

Другая платформа, Ginger, создана для общения с профессиональными психотерапевтами, но также использует возможности ИИ. Приложение может отслеживать, например, как часто пользователь переписывается с друзьями или как долго говорит с родными, сколько спит и насколько регулярно занимается спортом. ИИ отслеживает изменения в поведении (сравнивает, например, количество звонков с базовой моделью поведения конкретного пациента) и информирует психотерапевта, если замечает отклонения от привычного образа жизни. Если прежде общительный человек замыкается в себе, это может быть признаком депрессии, а для пациентов с биполярным расстройством серия текстовых сообщений или телефонных звонков может сигнализировать о маниакальном эпизоде.

Российские эксперты ожидают, то в ближайшие годы подобные технологии будут развиваться и внедряться в сферу психотерапии все глубже. «ИИ, безусловно, будут использовать в сфере психотерапии. Одна из возможностей — это применение ИИ в качестве своеобразного ко-терапевта и/или “супервизора”. Тогда терапевт обращается к ИИ, чтобы увидеть в случае, с которым он работает, не замеченные им скрытые закономерности, увидеть ситуацию более целостно и обширно, с неожиданной для себя стороны: возможно, получить “подсказки” о тактике и стратегии ведения случая»,— говорит психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Марина Волкова.

Можно также ожидать синтеза технологий ИИ и VR, говорит Марина Волкова: «VR-симуляции уже используются для работы с аэрофобией — человек в безопасной обстановке перепроживает все этапы полета, а психотерапевт как бы сопровождает его и помогает справиться с тяжелыми переживаниями, мешающими в реальной жизни. Думаю, что подобное визуальное моделирование проблемной ситуации для ее переработки в дальнейшем будет только развиваться. И, безусловно, у ИИ есть диагностический потенциал, но последнее слово здесь должно оставаться за специалистом, за человеком».

ИИ-решения используются и как отдельные инструменты, и как дополнения к классической терапии, комментирует гендиректор Института AIRI, профессор «Сколтеха» Иван Оселедец. «Модели естественного языка могут применяться для анализа тысяч часов психотерапевтических сессий с целью выявления областей, в которых молодые специалисты упускают из вида значимые факторы. Например, не задают вопросы, ответы на которые способны изменить представление об анамнезе пациента. Число LLM (Large Language Model, нейронная лингвистическая сеть, обученная на массивах данных для понимания и обработки текста.— «Ъ-Review»), применяющихся в сфере психического здоровья, стремительно растет — есть основание полагать, что эти темпы сохранятся»,— прогнозирует Иван Оселедец.

Управляющий партнер Softline Venture Partners Елена Волотовская также считает, что ИИ имеет потенциал для повышения эффективности работы врача за счет снижения нагрузки на административные задачи, а также может выступать в роли ассистента в проведении сеансов. «Инструменты обработки естественного языка, например Eleos, могут слушать сеансы, делать заметки, выделять ключевые темы и делать акценты, на что стоит обратить внимание. Другие задачи, подходящие для автоматизации, включают анализ данных, например изучение дневника состояний пациента, отслеживание симптомов, напоминания о рекомендациях врача»,— говорит она.

ИИ способен выявлять ранние признаки психических расстройств, анализируя изменения в поведении и речевых паттернах — далее технологии в данном направлении будут только улучшаться: будет повышаться точность анализа, увеличиваться персонализация, появляться более продвинутые инструменты аналитики, резюмирует директор департамента Machine Learning MTS AI Даниил Киреев.

Диагностические решения понемногу появляются даже в нашей стране — например, недавняя разработка специалистов НИУ ВШЭ помогает выявлять дислексию у детей, анализируя их пол, возраст, класс школы и данные о движениях глаз, добавил управляющий партнер Spektr Николай Седашов: «Так им быстрее можно будет поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение». Потенциал ИИ в диагностике в целом еще не раскрыт, говорит он: «Такие решения пока менее развиты — диагностировать психические заболевания искусственному интеллекту куда сложнее, чем находить признаки туберкулеза на флюорографии. Отчасти это связано с техническими ограничениями ИИ, которые не позволяют доверять ему на все 100%, но со временем многие из них будут преодолены».

Чат-боты: ИИ вместо терапевта?

Один из самых дискуссионных вопросов в контексте внедрения ИИ в сферу психотерапии — сможет ли алгоритм полностью или частично заменить психотерапевта? Распространение получают чат-боты (компьютерные программы, которые имитируют человеческий разговор с помощью текста или голосового интерфейса ИИ).

Чат-боты уже используются для предоставления первичной психологической поддержки, помогая пользователям справляться с тревогой, стрессом и легкими формами депрессии, говорит Даниил Киреев: «Они могут быть доступны 24/7, что делает их особенно ценными для обеспечения непрерывной поддержки». Сооснователь United Investors Александр Горный считает, что чат-боты способны «сильно демократизировать эту сферу и в разы увеличить количество пациентов». «Впрочем, возможно, для компьютерного терапевта изобретут отдельное название»,— допускает он.

Николай Седашов приводит в пример ИИ чат-бот Tess, который основан на подходе когнитивно-поведенческой терапии. «Например, у человека депрессивный эпизод — он заходит в чат-бот, а тот помогает облечь чувства в слова и структурировать мысли, задавая вопросы и объясняя состояние человека, и предлагает методы самопомощи. Доступ к такому профессиональному текстовому помощнику может быть очень полезен пациентам в сложных состояниях, когда их лечащий врач или психотерапевт не могут быть на связи 24/7»,— говорит он.

С развитием ИИ спектр его возможностей в ментальной поддержке будет расти и выйдет далеко за пределы таких чат-ботов, прогнозирует Николай Седашов. «Тем не менее самые эффективные в достижении терапевтических целей и последовательные решения — это те, что сочетают ИИ с поддержкой живых специалистов. Неплохой пример — британское приложение Wysa. В нем помощь можно получить через чат-бот, но ИИ не только поддерживает пользователя и советует методики самопомощи, но и при необходимости может позвать на помощь живого терапевта. ИИ обеспечивает доступность и оперативность, а врачи — глубину и персонализацию терапии»,— говорит Николай Седашов.

В ближайшее время мы увидим «расцвет» чат-ботов, которые ориентированы на психологическую помощь, однако их возможности являются ограниченными, скептична Марина Волкова из «Ясно»: «В чем-то это похоже на желание людей прочитать книгу, чтобы решить свою проблему (а это так не работает), только механизм взаимодействия как будто чуть более “продвинутый”». По ее прогнозу, ИИ-боты будут продвигать системы психологической помощи, ориентированные на конкретного человека: он озвучивает жалобу — и получает некоторое решение, подсказки, методики или рефлексивные вопросы из «базы знаний» ИИ.

Это может быть любопытно и полезно, но чем глубже и серьезнее проблема, тем меньше вероятность, что такой формат сработает, считает Марина Волкова. «Во-первых, потому, что проблемы, которые возникают в отношениях и из отношений человека с другими людьми, нельзя решить за пределами отношений, а ИИ не подразумевает их формирование, связанные с ними переживания и поведение, а также их анализ. Во-вторых, потому, что есть риски: грамотно обученный психолог, к примеру, знает, как себя вести, если клиент попадет в зону травмы в процессе работы. А ИИ? Человек, который “разговаривает” с чат-ботом, либо не сможет затронуть то, что по-настоящему больно (и не переработает этот материал), либо рискует в него провалиться и остаться с травматическим переживанием один на один. А еще для работы важно не только то, о чем говорит человек, но также и то, о чем он не говорит. А еще как именно он это делает. ИИ на текущем этапе не учитывает подобного рода информацию»,— рассуждает Марина Волкова.

Иван Оселедец также считает, что говорить о полноценной замене человека технологическим продуктом рано: «Психика человека сама по себе является сложной системой, которую нейроисследователи понимают не до конца. Было бы неверным считать, что те же нейронные сети могут в обозримом будущем применяться в лечебном процессе автономно и без сопровождения дипломированного врача». Возможно, с появлением AGI уровень зрелости технологии сможет компенсировать человеческое участие за счет имитации поведения, идентичного живому специалисту, но пока говорить о таких сценариях преждевременно, отмечает эксперт.

Какие риски важно учесть

У применения ИИ в психотерапии много рисков, особенно на начальном этапе, признают эксперты. Один из них состоит в том, что алгоритм, просто говоря, «не то насоветует», говорит Александр Горный: «Но надо помнить, что этот риск и с живым терапевтом есть». Также специалисты обеспокоены вопросом конфиденциальности данных при применении алгоритмов в этой сфере.

Сейчас отсутствует единый стандарт или регулирование в области использования ИИ в психотерапии, что может привести к разнообразию подходов и качества услуг, в то же время отмечает Елена Волотовская: «Пациенты и терапевты могут столкнуться с риском зависимости от технологий, что может привести к утрате навыков человеческого взаимодействия или уменьшению значимости таких взаимодействий. В случае возникновения ошибок или неправильных действий со стороны ИИ в процессе психотерапии возникает вопрос о юридической ответственности за такие ситуации».

Другая проблема, по словам Марины Волковой,— механизмы решений, которые предлагает искусственный интеллект: алгоритмы его работы часто являются непрозрачными для людей, а цена ошибки может быть достаточно высокой. «Как ИИ принимает решение, почему важно ответить именно так, а не как-то иначе, в чем польза, каковы возможные риски, какие параметры важно оценить и учитывать? Важно, чтобы ИИ мог “продемонстрировать”, чем он руководствуется и на каких данных он был обучен, чтобы минимизировать риски и быть действительно полезным для обратившегося за помощью человека»,— говорит Марина Волкова.

Даниил Киреев также выделяет вопросы точности и предвзятости данных. «ИИ может демонстрировать предвзятость, полученную на основе обучающих данных. Это может привести к неравномерным диагностике и лечению среди различных демографических групп. А неверная интерпретация данных ИИ может привести к неправильным рекомендациям, что особенно критично в области психического здоровья»,— говорит он. В целом любая ИИ-система имеет показатели точности работы, отмечает Даниил Киреев: важно контролировать эти показатели и внедрять алгоритмы только в тех случаях, когда они достигают необходимого достаточного уровня.

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Валерия Лебедева