Минэкономразвития предложило изменить визовую политику России

Минэкономразвития предложило изменить визовые правила для въезда в Россию. Сейчас инициативы обсуждаются на уровне профильных ведомств, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. В частности, предлагается сделать визы в Россию многократными, а также разрешить получать документ при въезде в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Вахруков в 2022 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Вахруков в 2022 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы»,— рассказал господин Вахруков, выступая на туристическом форуме «Путешествуй!» (цитата по ТАСС).

Для увеличения въездного турпотока в Россию Минэкономразвития предлагает ввести многократные визы. По задумке ведомства, получить их смогут не все туристы, а только граждане отдельных государств. «На наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком действия 15 месяцев или два года. То, чего сегодня нет, поэтому это одно из основных направлений»,— уточнил он.

Сроки действия виз следует устанавливать с учетом фактора сезонности, считают в Минэкономразвития. В качестве примера замглавы ведомства указал различия в периодах востребованности поездок в Россию у граждан Китая и стран Ближнего Востока. «Китайский Новый год, например, это январь—февраль, а Ближний Восток — это декабрь, июль, август. То есть мы смотрим на то, в какие периоды года максимально востребован будет наш туристический продукт»,— объяснил он.

По данным Минэкономразвития, въездной туристический поток в Россию за январь—апрель 2024 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичными четырьмя месяцами прошлого года. Добиться роста показателей удалось в том числе за счет внедрения механизма электронных виз. По виртуальным документам Россию с августа 2023 года посетили 400 тыс. иностранцев.

Подробнее о том, что стимулирует въездной турпоток в РФ,— в публикации «Ъ» «Интурист высокой мотивации».