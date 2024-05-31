Ватикан: использование ВСУ западного оружия для ударов по РФ ведет к эскалации

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обеспокоен перспективой использования поставляемого Украине западного оружия для ударов по территории РФ. По его мнению, это приведет к неконтролируемой эскалации.

«Я думаю, что эта возможность (ударов по территории РФ.— "Ъ") должна беспокоить всех, кому небезразлична судьба нашего мира. Это может повлечь за собой эскалацию, которую никто больше не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива»,— сказал кардинал (цитата по агентству ANSA).

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по российской территории. С ним согласились Франция и Польша, Германия выступила против. По данным Politico, США втайне разрешили Украине наносить удары американским оружием, но только в районе Харькова.

Подробности — в материале «Ъ» «В НАТО решительно собрались».

Лаура Кеффер