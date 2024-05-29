Путин подписал закон о лимите на банковские переводы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разовые банковские переводы без открытия счета при упрощенной идентификации будут ограничены лимитом в 100 тыс. руб. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

В настоящий момент при переводе более 15 тыс. руб. без открытия счета необходимо указать паспортные данные. Верхняя граница таких переводов не ограничена. В пояснительной записке к закону говорилось, что документ подготовлен для снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Законопроект предложил Росфинмониторинг. В 2022 году ведомство хотело ввести ограничение в размере 60 тыс. руб., однако примерно через год подняло лимит до 100 тыс. руб.

Об обсуждении ограничений — в материале «Ъ FM» «Росфинмониторинг поднял планку».

Петр Бузлаев