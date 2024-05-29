Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал закон о лимите на банковские переводы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разовые банковские переводы без открытия счета при упрощенной идентификации будут ограничены лимитом в 100 тыс. руб. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

В настоящий момент при переводе более 15 тыс. руб. без открытия счета необходимо указать паспортные данные. Верхняя граница таких переводов не ограничена. В пояснительной записке к закону говорилось, что документ подготовлен для снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Законопроект предложил Росфинмониторинг. В 2022 году ведомство хотело ввести ограничение в размере 60 тыс. руб., однако примерно через год подняло лимит до 100 тыс. руб.

Об обсуждении ограничений — в материале «Ъ FM» «Росфинмониторинг поднял планку».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...