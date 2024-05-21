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Коммерсантъ FM
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Женский рейтинг подравняли с мужским

Вслед за АТР договор о партнерстве с инвестфондом Саудовской Аравии заключила WTA

Через три месяца после подписания документа о стратегическом партнерстве между Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) и Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) аналогичный договор с саудитами заключила Женская теннисная ассоциация (WTA). Оформление этого соглашения стало очередным шагом на пути к дальнейшему сближению ATP и WTA, которые продолжат осуществлять операционную деятельность отдельно друг от друга, но будут совместно продавать свои коммерческие права.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

О соглашении между WTA и PIF стало известно из официального пресс-релиза. Финансовые условия сделки не разглашаются, хотя выглядит она практически идентично договору, который в конце февраля подписала с саудитами мужская профессиональная теннисная организация — АТР. Объявлено, что PIF становится именным партнером рейтинга WTA, а также турниров категории 1000 в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине, то есть тех же состязаний, которые фигурируют в договоре с мужским профессиональным туром. Кроме того, «PIF обязуется работать вместе с WTA над расширением поддержки молодых теннисисток, обеспечивая импульс для дальнейшего развития женского тенниса». Это уже второе серьезное соглашение, заключенное между WTA и саудовской стороной за последнее время.

В начале апреля стало известно, что итоговый турнир WTA Finals минимум до 2026 года будет проходить в Эр-Рияде, а призовой фонд состязания уже в нынешнем сезоне достигнет рекордного для него показателя — $15,25 млн.

По словам Марины Сторти, исполнительного директора WTA Ventures — коммерческого подразделения WTA, созданного в марте 2023 года,— ее организация рада приветствовать PIF в качестве глобального партнера. В свою очередь, руководитель корпоративного бренда PIF Мохаммед Аль-Сайяд подчеркнул, что сотрудничество с WTA «соответствует нашим амбициям поднять этот вид спорта на новый уровень и обеспечить импульс для его развития во всем мире». Более того, заключение этого соглашения стало очередным шагом к воплощению в жизнь предложения PIF по инвестированию в теннис $2 млрд при условии объединения АТР и WTA, о котором стало известно в середине марта. Срок принятия решения по данному вопросу составлял три месяца, и в конце апреля перед началом «мастерса» в Мадриде он обсуждался на общей встрече советов директоров АТР и WTA c представителями турниров.

Как саудовские инвесторы предложили $2 млрд на слияние АТР и WTA

По данным “Ъ”, де-факто предложение PIF принято, но в форме, идеологом которой несколько лет выступает руководитель АТР Андреа Гауденци. О слиянии АТР и WTA в общепринятом смысле речи не идет. Осуществлять свою операционную деятельность мужской и женский туры продолжат отдельно друг от друга, а вот заниматься продажей их коммерческих прав будет единая структура с условным пока названием Tennis Ventures.

«По итогам нынешней, вполне ожидаемой сделки WTA и PIF следует отметить несколько принципиальных моментов,— считает вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.— Она показывает, что действия АТР и WTA все больше синхронизируются, и подтверждает стратегическую линию по инвестированию PIF в теннис при условии сохранения самостоятельности туров в принятии решений по ключевым вопросам».

Евгений Федяков

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