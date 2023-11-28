Украина начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности
Власти Украины сегодня, 28 ноября, по поручению президента Владимира Зеленского начали переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Киева. Украинскую переговорную группу возглавил замруководителя офиса президента Игорь Жовква.
Игорь Жовква
Фото: пресс-служба офиса президента Украины
Как сообщила пресс-служба господина Зеленского, на встрече обсудили «подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения». Также стороны согласовали график дальнейших обсуждений, какие-либо подробности не приводятся.
«Мы дорожим значительным вкладом наших итальянских друзей в защиту Украины и приближение общей победы. Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО»,— отметил господин Жовква.
Италия стала шестой страной G7, с которой Украина ведет переговоры по этой теме. До этого Киев начал обсуждение гарантий безопасности с США, Великобританией, Канадой, Японией и Францией.
Первыми переговоры по гарантиям безопасности начали США в августе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что правительство страны надеется заключить первые соглашения к концу года. В октябре началось обсуждение этой темы с Францией. Кремль считает нежизнеспособными переговоры о гарантиях Украине без России.
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