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Коммерсантъ FM
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Патрушев: урожай зерна в России собран с 98% площадей

Аграрии собрали урожай зерна с 98% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он обнародовал данные на заседании оперштаба в координационном центре правительства.

Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Патрушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам министра, уборочная кампания практически завершена. На сегодняшний день намолочено более 151 млн тонн зерна, в том числе около 99 млн тонн пшеницы в бункерном весе. Господин Патрушев считает, что по итогам 2023 года Россия получит второй по объему урожай в истории, что позволит направить рекордные объемы зерна иностранным партнерам. «По планам это более 65 млн тонн за сезон»,— подтвердил он прогноз экспорта на 2023–2024 сельхозгод (цитата по «РИА Новости»).

В начале ноября замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что урожай зерна в России по итогам 2023 года составил 147 млн т. Министерство предложило ограничить экспорт используемой для производства макаронных изделий твердой пшеницы на шесть месяцев с декабря 2023 года.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Зерно устало дешеветь».

Лаура Кеффер

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