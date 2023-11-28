Экс-глава ВГТУ Колодяжный добился рассмотрения вопроса о выходе из колонии

Центральный райсуд Воронежа 25 декабря приступит к рассмотрению ходатайства защиты бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного о замене неотбытого срока на принудительные работы. В сентябре суд не стал рассматривать заявление, вернув его адвокату из-за нарушений. Воронежский областной суд при рассмотрении апелляционной жалобы на решение постановил направить дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Колодяжный в начале 2023 года был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. При рассмотрении апелляционных жалоб и представления Воронежский облсуд в июне переквалифицировал преступление экс-ректора на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет колонии) и увеличил срок лишения свободы до 7,5 лет. Колодяжный признан виновным в присвоении в 2015–2020 годах 58 млн руб. преподавательских премий. Сам он вину отрицает и намерен добиться отмены приговора в кассации.

В то же время, по подсчетам защиты, Сергей Колодяжный к началу этой осени с учетом зачтенных сроков содержания под стражей и под домашним арестом отбыл свыше одной трети назначенного срока наказания. По подсчетам «Ъ-Черноземье», ему зачтено 2,5 года.

Подробнее о деле Сергея Колодяжного читайте в материале «Ъ» «Ректору скостили премии».

Сергей Толмачев

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