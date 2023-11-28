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Коммерсантъ FM
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Володин: Финляндия наказывает своих граждан, закрывая границу с Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале решение властей Финляндии закрыть восемь из девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. По его мнению, такое решение «наказывает прежде всего финских граждан и лишает страну возможности развиваться». Спикер нижней палаты парламента также считает, что последствия «незаконных антироссийских санкций» коснутся и другие европейские государства.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться», — написал Вячеслав Володин. Он также спрогнозировал, что в текущем году экономика девяти стран Европы «уйдет в минус». «В Германии — рецессия, потеря ВВП на уровне 0,5%, в Британии — стагнация»,— добавил он.

Говоря о Великобритании, Вячеслав Володин привел выдержки из материала The Guardian, согласно которому 7,3 млн домохозяйств остались без продуктов питания и других предметов первой необходимости в последние шесть месяцев.

«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться»,— заключил спикер Госдумы.

С 25 ноября между Финляндией и Россией закрыты все погранпункты, за исключением КПП «Райа-Йоосеппи» на севере, из-за массового перехода через границу мигрантов. Президент Финляндии Саули Ниинистё утверждал, что наплыв беженцев является «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. 26 ноября премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что при необходимости все КПП на границе с Россией закроют. По его словам, соответствующий проект уже есть в программе правительства.

О том, как европейские власти усиливают безопасность в пунктах пропуска — в материале «Ъ FM» «Финляндия отстаивает границы».

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