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Коммерсантъ FM
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«Известия»: правительство поддержало расширение льгот добровольцев Росгвардии

Правительство поддержало законопроект, распространяющий на добровольцев Росгвардии и членов их семей ряд соцгарантий и льгот мобилизованных и контрактников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Поддержанный проект был принят в первом чтении в октябре. В числе предложений авторов инициативы:

  • сохранить на время контракта за добровольцами Росгвардии их места работы и социально-трудовые гарантии;
  • супругам добровольцев, имеющим несовершеннолетних детей, предоставить преимущество остаться на работе при сокращении штата;
  • если супруг (или супруга) добровольца воспитывает детей до 14 лет, их запрещено без письменного согласия направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

В октябре депутаты Госдумы приняли пять законопроектов, касающихся деятельности Росгвардии. Первыми одобрили три законопроекта, позволяющие ведомству формировать добровольческие отряды по аналогии с Минобороны, наделять льготами этих добровольцев и освобождать от уплаты НДФЛ, госпошлины за выдачу паспорта или водительских прав. Также были приняты два законопроекта, вводящие уголовную и административную ответственность за распространение ложной информации о деятельности добровольческих отрядов Росгвардии.

Подробности — в материале «Ъ» «Участников СВО уравняли по полной».

Лаура Кеффер

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