Госдума в первом чтении одобрила проекты о дискредитации добровольцев Росгвардии

Госдума на пленарном заседании 19 октября приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

В проекте о поправках к Уголовному кодексу предлагается уточнить уже существующие статьи УК о дискредитации ВС РФ, в частности ст. 207.3, ст. 280.3 и ст. 284.3, добавив туда упоминание о дискредитации добровольческих подразделений Росгвардии, аналогично КоАП РФ. Наказания за дискредитацию добровольческих подразделений останутся такими же, как за дискредитацию ВС РФ: так, в ст. 207.3 УК РФ максимальное наказание составляет до пятнадцати лет лишения свободы, в ст. 280.3 УК РФ — до семи лет лишения свободы, в ст. 284.3 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.

Уточнение о Росгвардии предлагается внести в уже существующую статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) о дискредитации Военных Сил Российской Федерации. Наказаниями за правонарушение по этой статье будут штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан; от 100 тыс. до 300 тыс. руб.— для должностных лиц; до 1 миллиона рублей — для юридических лиц в зависимости от обстоятельств.

17 октября Госдума одобрила в первом чтении три законопроекта о праве Росгвардии создавать свои добровольческие формирования, являющихся частью пакета из пяти законопроектов. В документах, рассмотренных в Госдуме, представлены изменения к Трудовому и Налоговому кодексам, предусматривающие введение социальных гарантий, льгот и компенсаций для добровольцев Росгвардии.

Предлагаемые в пакете документов изменения вызвали у депутатов Госдумы беспокойство, что такой подход может привести к дублированию функций двух структур и появлению в стране второго силового блока. Один из авторов пакета законопроектов Александр Хинштейн в ответ на такие опасения заявил, что даже говорить о возможных межведомственных распрях «опасно и недопустимо», а предлагаемые изменения «выстраданы самой жизнью и являются реакцией на происходящие события».

Подробнее в материале «Ъ» —«Чтобы как НКВД».

Арсений Пушкин