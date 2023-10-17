Законопроекты о формированиях добровольцев в Росгвардии приняты в первом чтении

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 октября приняли в первом чтении три из пяти законопроектов, касающихся деятельности Росгвардии, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документы были внесены на рассмотрение 22 сентября 2023 года.

Первые три законопроекта позволят ведомству формировать добровольческие отряды по аналогии с Минобороны, наделять льготами этих добровольцев и освобождать от уплаты НДФЛ, госпошлины за выдачу паспорта или водительских прав.

Остальные два законопроекта вводят уголовную и административную ответственность за распространение ложной информации о деятельности добровольческих отрядов Росгвардии. Они будут рассмотрены позже.

Один из авторов инициатив, депутат Александр Хинштейн, написал в Telegram после принятия первых трех законопроектов: «Снова подчеркну, что наша инициатива не связана со слухами о включении в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер"».

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Александра Горошилова