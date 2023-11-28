Глава МО Израиля предупредил о планах вести бои большими силами после перемирия

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет вести бои в Газе большими силами на всей территории сектора Газа после окончания перемирия, передает The Times of Israel со встречи главы Минобороны с военнослужащими. Временное прекращение огня должно закончиться 29 ноября.

«У вас сейчас есть несколько дней, мы вернемся к боевым действиям, мы будем использовать столько же сил и даже больше. Помните, что пока вы организуетесь, отдыхаете и изучаете обстановку, противник делает то же самое. Вы встретитесь с тем, кто будет немного более готов»,— сказал господин Галант на встрече с бойцами пехотной бригады «Гивати» и бронетанкового корпуса.

Министр заявил, что после окончания перемирия израильская армия встретит палестинское движение «Хамас» бомбами военно-воздушных сил Израиля, затем снарядами танков и артиллерии, ковшами военных бульдозеров D9 и, наконец, огнем пехоты.

22 ноября Израиль и «Хамас» договорились о временном прекращении огня и обмене заложников на заключенных. Четвертый обмен состоялся в ночь на сегодня, 28 ноября. 11 израильских заложников вернулись на родину, 33 палестинских заключенных были выпущены из тюрем.

Подробнее о перемирии — в материале «“Хамасу” дали дополнительное время».

Эрдни Кагалтынов