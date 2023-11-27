Минобороны: над Ростовской областью сбит беспилотник
Минобороны России сообщило, что около 9:30 была пресечена атака БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Ростовской области. О пострадавших или разрушениях информации нет.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
14 ноября средства ПВО отработали по воздушной цели за пределами Ростовской области. 21 ноября над территорией региона был сбил БПЛА, никто не пострадал.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».