Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны: над Ростовской областью сбит беспилотник

Минобороны России сообщило, что около 9:30 была пресечена атака БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Ростовской области. О пострадавших или разрушениях информации нет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

14 ноября средства ПВО отработали по воздушной цели за пределами Ростовской области. 21 ноября над территорией региона был сбил БПЛА, никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...