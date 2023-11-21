Над Ростовской областью система ПВО сбила беспилотник

Сегодня, 21 ноября, днем российские военные сбили БПЛА самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Попытка атаки была пресечена около 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области»,— сообщило Минобороны.

По информации губернатора региона Василия Голубева, воздушная цель была зафиксирована над Каменским районом области.

«Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются. Прошу сохранять спокойствие!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, 14 ноября система ПВО отработала по воздушной цели за пределами Ростовской области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону