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Губернатор Ростовской области сообщил о срабатывании системы ПВО

Около 15:00 система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале. Он попросил жителей области, которые могли услышать громкие звуки, сохранять спокойствие.

Отметим, что на прошлой неделе антитеррористическая комиссия Ростовской области выпустила инструкции о том, что нужно делать при обнаружении дронов в воздухе и при падении дрона. Также ведомство рассказало как подготовиться к возможной атаке беспилотного летательного аппарата.

Кристина Федичкина

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