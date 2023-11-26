В сектор Газа доставлено 200 грузовиков с гуманитарной помощью

Из Египта в сектор Газа поступило 200 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщил The Times of Israel со ссылкой на службу координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях.

200 грузовиков, а также шесть машин скорой помощи направляют на север сектора Газа, в том числе на те территории, в которых не проводилась эвакуация. Грузовики проверяла израильская сторона перед въездом через КПП «Рафах».

Гуманитарные поставки включают еду, воду и медикаменты. Грузы отправляются в рамках соглашения Израиля с палестинским движением «Хамас»: в период четырехдневного прекращения огня поэтапно будут освобождены 50 заложников и 150 заключенных палестинцев. Кроме того, стороны договорились об увеличении доставляемой в Газу помощи.

В первый день прекращения огня в сектор Газа прибыло 200 грузовиков с едой, водой, оборудованием и медикаментами. Также в анклав доставили 129 тыс. литров топлива. Накануне ООН сообщала о доставке наибольшего объема помощи с начала войны.

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Лусине Баласян