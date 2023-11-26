ООН доставила на север Газы наибольший объем помощи с начала войны

ООН доставила на север сектора Газа 61 грузовик с гуманитарной помощью. Это наибольший объем за сутки со дня начала войны «Хамаса» с Израилем 7 октября.

«Чем больше длится пауза, тем больше помощи гуманитарные организации смогут доставить в Газу»,— говорится в сообщении ООН (цитата по AFP).

В анклав доставили продовольствие, воду и средства для оказания неотложной медицинской помощи. Кроме этого доставлено 129 тыс. литров топлива. ООН выразила надежду, что «освобождение большего числа палестинских заключенных принесет облегчение их семьям и близким».

Еще 200 грузовиков с помощью были направлены из израильской деревни Ницана. 187 из них прибыли к 19:00 по местному времени (20:00 по московскому).

В секторе Газа действует четырехдневное перемирие с утра 24 ноября. В этот период «Хамас» должен освободить 50 женщин и детей из числа заложников. Израиль должен освободить из тюрем 150 женщин и детей из числа заключенных.

Подробнее о реализации сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев