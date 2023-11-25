РБК прокомментировал слова основательницы кафе «Андерсон» в адрес их журналистки

Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что он обратился с письмом к основательнице сети ресторанов «Андерсон» Анастасии Татуловой после ее разговора с журналисткой издания Анной Захаровой. Журналистка выпустила текст про продажу «Андерсон» «Вкусвиллу», после чего, по ее словам, Анастасия Татулова по телефону попросила исправить текст, пригрозив «придушить» журналистку. Анастасия Татулова находится не в России.

20 ноября «Ъ» сообщил, что «Вкусвилл» купил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». Их оценочная стоимость составляет 600—800 млн руб. Во «Вкусвилле» сообщили, что будут развивать сеть по франшизе. В материале Анны Захаровой приводится комментарий Анастасии Татуловой, в котором предпринимательница говорит, что продажа «Андерсона» связана с «хорошим предложением» от «сильной компании».

«Бывшей владелице бренда "Андерсон" Анастасии Татуловой не понравились некоторые формулировки в моем тексте. Она позвонила мне и потребовала править текст — "иначе я тебя придушу". Приятного аппетита»,— написала журналистка во «ВКонтакте».

Как пояснил руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев в разговоре с RTVI, претензии вызвала формулировка «продала сеть кафе "Андерсон"», поскольку, по словам предпринимательницы, она владела не сетью, а брендом и активами. Эту формулировку исправили.

В разговоре с РБК Анастасия Татулова также отметила, что продажа сети не связана с проверками налоговой службы, о которых 23 ноября сообщил Telegram-канал Shot. Без ссылки на источник канал писал, что предпринимательницу проверяют налоговые службы из-за подозрений в неуплате налогов и махинациях с бизнесом. Канал сообщал, что Анастасия Татулова делила бизнес на десятки юрлиц, что «позволяло платить меньше налогов» и приносило около 2 млрд руб. ежегодно.

После продажи «Андерсона» Анастасия Татулова переехала в Португалию, о чем писала в своем Telegram-канале. В разговоре с Daily Storm она опровергла информацию об уходе от налогов и проверках со стороны ФНС. По ее словам, последняя проверка в «Андерсоне» проходила в ноябре 2022 года.

Петр Канаев сообщил, что обратился к Татуловой с письмом, в котором отметил, что РБК стремится к объективности изложения информации и готов обсуждать рабочие вопросы уважительно. «Но меня, руководителя Объединенной редакции РБК, в свою очередь, всегда возмущают унизительные и угрожающие формулировки в адрес журналистов. Я считаю их недопустимыми и всегда серьезно воспринимаю любые угрозы, связанные с нашей профессиональной деятельностью»,— сказал Петр Канаев. Он пообещал, что РБК «примет все предусмотренные законом меры для зашиты достоинства и предотвращения угроз в адрес нашей коллеги».

Анастасия Ларина