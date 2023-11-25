В Москве завершилось прощание с военкором «России 24» Борисом Максудовым

В Московском телецентре на Шаболовке прошла церемония прощания с военкором телеканала «Россия 24» Борисом Максудовым. Ее посетили товарищи журналиста по ВГТРК и коллеги из других СМИ, друзья и близкие, передает корреспондент «РИА Новости».

Как сообщает агентство, к гробу журналиста его близкие, друзья и коллеги принесли венки. Один из венков был передан от президента России Владимира Путина. Ранее сегодня, 25 ноября, президент подписал указ о посмертном награждении господина Максудова орденом Мужества.

22 ноября военкор получил осколочные ранения в результате удара БПЛА по группе российских журналистов в Запорожской области. Минобороны России сообщило, что его жизни ничто не угрожает, однако 23 ноября он умер.

Борис Максудов работал на телеканале «Россия 24» последние несколько лет. Он неоднократно вел репортажи из горячих точек. Как сообщил ВГТРК, в Запорожской области корреспондент находился последний месяц. 18 ноября, за четыре дня до гибели, у него был день рождения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».