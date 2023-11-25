Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «России 24» Бориса Максудова

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении военкора «России 24» Бориса Максудова орденом Мужества. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала “Россия-24”...» — говорится в указе.

22 ноября господин Максудов получил осколочные ранения в результате удара БПЛА по группе российских журналистов в Запорожской области. Минобороны России сообщило, что жизни военкора ничего не угрожает, однако 23 ноября он умер.

Борис Максудов работал на телеканале «Россия 24» последние несколько лет. Он неоднократно вел репортажи из горячих точек. Как сообщил ВГТРК, в Запорожской области корреспондент находился последний месяц. 18 ноября, за четыре дня до гибели, у него был день рождения.

Эрдни Кагалтынов