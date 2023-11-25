В Краснодарском крае подтоплены 52 двора

В Славянском районе остаются подтоплены после сильного дождя 32 приусадебных участка и 2 дома, в Горячем Ключе — 20 приусадебных участков. Об этом сообщил заместитель начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Юрий Юрьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«По состоянию на 12:00 на территории края обстановка стабилизируется, освобождено от воды 110 домовладений и 96 приусадебных участков. Организована работа 33 оценочных комиссий. Развернуто 3 пункта временного размещения», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий стихии от МЧС России привлекается 64 человека личного состава и 19 единиц техники. Всего от РСЧС 258 человек и 125 единиц техники, развернут оперативный штаб. В регионе в настоящий момент действует штормовое предупреждение.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что из-за перелива воды утром в Северском районе движение на мосту через Шепш перекрыли. В Горячем Ключе и станице Пятигорская в результате выпадения обильных осадков подтоплено 107 придворовых территорий, эвакуировано 36 человек. В Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном дожде. В Геленджике из-за залповых осадков с 6 часов утра в центральной части города поднялся уровень воды.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram